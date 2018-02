Griffiemedewerker krijgt celstraf met uitstel voor schriftvervalsing 01 februari 2018

Een 36-jarige man uit Waasmunster is veroordeeld tot 9 maanden cel met uitstel voor valsheid in geschrifte. De man was werkzaam op de griffie van de Brusselse rechtbank. Hij had echter ruzie met een vrouwelijke collega. Reden waarom hij van dienst wilde veranderen. Op het FOD Justitie en de hoofdgriffie van de rechtbank van Oost-Vlaanderen keken ze dan ook raar op toen ze twee ministeriële besluiten zagen binnenkomen met daarop - in zijn eigen handschrift- de melding 'Tom J. zal zijn functie bij de rechtbank van Dendermonde uitoefenen'. Zijn poging bleek al helemaal kansloos te zijn omdat dergelijke ministeriële besluiten helemaal niet genomen of verstuurd werden. J. kampt met een autismestoornis. Net daarom vond de rechter het niet gemakkelijk hem te bestraffen. "Maar schriftvervalsing is echt wel een te zwaar misdrijf om zomaar straffeloos te laten", ging hij toch overstag.





(WHW)