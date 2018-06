Graafkraan in lichterlaaie 16 juni 2018

De Hulpverleningszone Waasland is gisterenavond om 19.20 uur opgeroepen voor een uitslaande brand van een graafkraan bij de firma Smetco op de Manta-site in Waasmunster. De posten van Sint-Niklaas en Waasmunster kwamen ter plaatse met meerdere autopompen en tankwagens. Door de hoog oplaaiende vlammen was er schrik voor overslag van het vuur naar het omliggende afval en de gebouwen. Ter plaatse bleek er gelukkig geen gevaar voor de loodsen van het bedrijf. Nadat de vlammen geblust waren, werd de brandstof overgepompt in plastic vaten. Smetco is gespecialiseerd in afvalophaling en verhuurt rolcontainers aan huis. De oorzaak van de brand is wellicht een defect aan het motorgedeelte van de graafkraan. (PKM)