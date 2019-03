GPS gestolen uit wagen die in garage staat Kristof Pieters

06 maart 2019

12u03 0

Dieven hebben ingebroken in een garage in de Wareslagestraat in Waasmunster, Wareslagestraat. In de garage stond een auto geparkeerd. De dieven sloegen de zijruit in en gingen aan de haal met een draagbare GPS. De boorddocumenten, die zichtbaar op de passagierszetel lagen, werden ongemoeid gelaten. Er werd ook een venster van de woning ingeslagen met een hamer maar het huis werd niet betreden. Buurtonderzoek heeft voorlopig niets opgeleverd.