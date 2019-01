Gemeente zoekt uitbater voor cafetaria De Meermin Yannick De Spiegeleir

16 januari 2019

16u28 0 Waasmunster De bouw van het nieuwe vrijetijdscentrum De Meermin is volop aan de gang. Om werk te maken van de ingebruikname tegen september 2020 lanceert de gemeente een oproep naar kandidaten voor de uitbating van de cafetaria.

De cafetaria van De Meermin is een gezellige ontmoetingsruimte waar de sportieve bezoekers een drankje kunnen nuttigen na het sporten, de cultuurliefhebbers een hartig hapje kunnen eten voor een theaterbezoek en de recreatieve bezoeker terecht kan voor een zoete hap na een fiets-of wandeltocht. “De uitbating van de cafetaria biedt dus een uitgelezen kans om mensen met diverse behoeftes en van verschillende leeftijden bij elkaar te brengen”, klinkt het.

De concrete invulling van het aanbod gebeurt in onderling overleg tussen bestuur en kandidaat-concessionaris. Ook de openingsuren worden vastgelegd in onderling overleg tussen bestuur en kandidaat-concessionaris maar zijn afgestemd op de werking en het gebruik van de zalen en faciliteiten van AGB De Meermin.

De cafetaria neemt een oppervlakte van 350 vierkante meter in, inclusief keuken en berging. Het buitenterras bedraagt minimaal 65 vierkante meter. De basisinrichting van de cafetaria (vloeren, wanden, HVAC, TV-aansluiting, verlichting…) en de vaste inrichting (barmeubel, toog, vaste zitbank, praathoekje…) zijn voorzien in het bestek van de architect en zal dus worden uitgevoerd door de aangestelde aannemers. De losse inrichting van de cafetaria is mee opgenomen in het conceptvoorstel van de architect, maar hier is verder ruimte voor overleg met de kandidaat-concessionaris. De keuken van de cafetaria wordt casco opgeleverd. Ook hier is ruimte voor overleg met de kandidaat-concessionaris.

Er wordt een infosessie voorzien voor alle geïnteresseerde partijen op maandag 18 februari 2019 om 19 uur in GC Hoogendonck.

Uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen voor het uitbatingsrecht is 12 maart 2019 vóór 11 u.

De volledige selectieleidraad voor het uitbatingsrecht van cafetaria De Meermin is verkrijgbaar via cultuur@waasmunster.be.