Gemeente stelt welzijnsgids voor 31 mei 2018

Om zijn inwoners beter te informeren over het welzijnsaanbod in en buiten de gemeente heeft Waasmunster een welzijnsgids samengesteld.





"Het is een handig werkinstrument voor alle inwoners, een bundeling van de sociale en maatschappelijke dienstverleningen binnen en buiten de gemeente", zegt OCMW-voorzitter Tom Baert (N-VA). De gids bevat onder andere een overzicht van het welzijnsaanbod van de eigen diensten (Gemeentehuis en Sociaal Huis), maar ook informatie over de diensten en voorzieningen waarop kinderen, jongeren en hun ouders een beroep kunnen doen. Alle inwoners ontvangen een exemplaar in hun brievenbus.





(YDS)