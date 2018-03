Gemeente behoudt erediensten in drie kerken 08 maart 2018

Nog tot 2025 zullen er erediensten plaatsvinden in de drie kerken op het grondgebied van Waasmunster. Dat staat te lezen in het kerkenbeleidsplan dat werd goedgekeurd door bisschop Luc Van Looy. Bijkomende voorwaarde is wel dat de huidige twee priesters voltijds actief blijven in de nieuwe parochie 'Hamme-Waasmunster'. Van zodra er nog maar 1 priester meer actief is, zal er enkel nog eucharistie gevierd worden op zondag in de centrumkerk. Uitvaarten, huwelijken en doopvieringen blijven sowieso nog plaats hebben in alle kerken. Vanaf 2026 is een herbestemming voor de Sint-Jan Baptistkerk Ruiter en de Sint-Rochuskerk van Sombeke niet uitgesloten. "Het centraal kerkbestuur heeft constructief werk gemaakt van een kerkenbeleidsplan. Als gemeentebestuur staan we volledig achter het plan om samen met Hamme te groeien naar 1 verstrekte parochiegemeenschap ", licht schepen van kerkfabrieken Jurgen Bauwens (CD&V) toe. "Om in de toekomst de leegstand of verkoop van kerkgebouwen te voorkomen, is een studie naar mogelijke herbestemmingen essentieel. Samen met de kerkfabrieken zal het gemeentebestuur in de toekomst op zoek gaan naar een zinvolle invulling van de vrijkomende kerkgebouwen." Enkel de gemeenteraad moet nu nog het licht op groen zetten. (YDS)