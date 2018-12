Geldboete en rijverbod voor wereldkampioen kickboksen na snelheidsovertreding Koen Baten

14 december 2018

Ben Henia S. is door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding op de E17 in Waasmunster. De man reed 147 kilometer per uur terwijl er wegenwerken aan de gang waren en de toegelaten snelheid slechts 70 kilometer per uur was. “Het was absoluut niet mijn bedoeling om zo snel te rijden", aldus S. Ook de advocaat van de man verklaarde dit. “Hij is een heel brave rustige jongen, die leeft voor zijn sport en waar hij ook goede resultaten haalt. Hij werd dit jaar zelf wereldkampioen, en werd ook al twee maal Europees kampioen", aldus zijn advocaat. De man kreeg voor de stevige snelheidsovertreding een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van 35 dagen.