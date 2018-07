Geen vuurwerk op Vlaamse feestdag 04 juli 2018

02u44 0 Waasmunster Tijdens de festiviteiten in het teken van de Vlaamse feestdag zal geen vuurwerk afgeschoten worden.

"De brandweer adviseerde dat het te gevaarlijk is met dit droge weer. Vuurwerk afschieten in een parkomgeving met veel bomen zou nu niet slim zijn. Het risico op brandgevaar is te groot", zegt burgemeester Michel Du Tré (CD&V).





De rest van het feestprogramma op 11 juli gaat gewoon door. Van 18 tot 23 uur kan iedereen terecht op de parking in de Gentstraat. Op het programma staan een reeks kinderanimatie en een optreden van Mama's Jasje. Toegang is gratis. (KDBB)