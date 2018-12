Garage doorzocht maar niks gestolen Kristof Pieters

Dieven hebben ingebroken in een garage van een woning in de Molenstraat in Waasmunster. De daders raakten in de tuin van de woning door een herrashek uit zijn zitting te heffen. Eens op het terrein, werd de garagepoort uit haar slot getrokken. De garagepoort was slotvast, maar had voldoende speling om het slot los te trekken. Er werd echter niets gestolen.