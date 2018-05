Foute Fuif op de Ruiter 25 mei 2018

Tijdens de opening van Ruiterkermis kan je vanavond terecht op 'De Foute Avond' vanaf 19 uur. Op het programma staan onder meer optredens van Yves Segers, Knotsgekke Travesties en Leo Ingels. De inkom is gratis en wie in 'foute kledij' afzakt naar het feest krijgt een gratis cocktail. Ook morgen en zondag staan er nog optredens gepland van onder meer Kurt Lotigiers op zaterdag en Sam Gooris op zondag. Alles vindt plaats op de feestlocatie in de Sousbeekstraat. Meer info op de Facebookpagina Ruiterkermis Waasmunster. (YDS