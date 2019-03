Fietsersbond applaudisseert voor fietsers Yannick De Spiegeleir

21 maart 2019

De fietsersbond Hamme Waasmunster organiseerde deze morgen voor het eerst een applausmoment aan het drukke kruispunt van de N446 en de Hoogstraat. Elke fietser ontving als bedanking een paaseitje. “Deze locatie is uiterst gevaarlijk voor onze jeugdige fietsers en we hopen dan ook dat bij de heraanleg van de N446 ze dit kruispunt kunnen ontwijken via een veilige fietsondertunneling even verderop in aansluiting van een fietspad achter de huizen van de smalle Hoogstraat”, klinkt het.