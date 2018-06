Feestvierders dragen medische gegevens met zich mee 22 juni 2018

02u56 0 Waasmunster Ondernemer Tom De Bruyn (42) uit Waasmunster heeft een uitvinding klaar die levens kan redden. Met zijn AIDme-armbandje dragen feestvierders en festivalgangers altijd hun medische informatie bij zich en kunnen hulpverleners correcter ingrijpen.

"Het is een simpel bandje, maar er zit NFC-technologie in", legt Tom De Bruyn uit. "Dat werkt erg eenvoudig. Als je de app op je smartphone opent en de telefoon tegen het bandje houdt, verschijnen de medische gegevens van de drager van het bandje. Je hoeft het bandje nooit op te laden." Volgens de ondernemer kan dit bandje levens redden. "Bij een ongeval kan de hulpverlener zo meteen zien welke bloedgroep een slachtoffer heeft, of met welke allergieën rekening moet worden gehouden", zegt De Bruyn.





Er zijn nog toepassingen mogelijk, zoals bij dementerende senioren. "Wanneer die zouden aan het toezicht ontsnappen en verloren lopen, kan men snel te weten komen om wie het gaat", klinkt het. Ook in het buitenland kan het van pas komen, want de medische gegevens kunnen weergegeven worden in zeven talen. Aan de privacy is gedacht. "Eens de app gesloten is, verdwijnen de gegevens weer van de gsm."





Tom De Bruyn is de uitvinder van Chocolate In A Bottle - chocoladechampagne - en is daarmee de wereld aan het veroveren, maar ziet enorme mogelijkheden met de AIDme-bandjes. "Bij de AIDme-bandjes is geld verdienen niet het hoofddoel. Vandaar dat ik het betaalbaar hou. Een bandje kost 10 euro", zegt hij. Er is interesse om het bandje te gebruiken tijdens Aalst carnaval (RLA)