Familiedag zet 'De Meermin' in de kijker MAAK ZONDAG KENNIS MET TOEKOMSTIG VRIJETIJDSCOMPLEX YANNICK DE SPIEGELEIR

04 mei 2018

03u07 0 Waasmunster Met een familiehappening trekt de gemeente Waasmunster zondag alle registers open om haar inwoners kennis te laten maken met het toekomstige vrijetijdscomplex De Meermin. Blikvangers zijn de voorstellingen van circus Ronaldo en de langste kunstvitrine in De Kerkstraat.

Alle vrijetijdsdiensten van Waasmunster situeren zich op dit moment nog op de site van het gemeenschapscentrum Hoogendonck aan de Nijverheidslaan, maar over twee jaar verhuist het vrijetijdscomplex naar een nieuwbouw aan de Abdij van Roosenberglaan. Nog dit najaar moet de eerste spadesteek in de grond steken.





Maar het gemeentebestuur en de vrijetijdsdiensten willen de inwoners nu al kennis laten maken met de toekomstige locatie waar ze zullen kunnen sporten, een theaterbezoek bijwonen of boeken ontlenen bij de bib. Op de toekomstige locatie van het complex staat sinds deze week de tent van Circus Ronaldo opgesteld. Zowel vanavond, zaterdag als zondag kan je er de retroproductie 'Swing' bijwonen. Het is de enige betalende activiteit tijdens 'Viva De Meermin', de rest van het programma is gratis. Een andere originele activiteit is de Langste Vitrine in de Kerkstraat. "De gevels van de huizen in de centrumstraat doen voor één dag dienst als exporuimte voor werken van leerlingen van de Waasmunsterse Academie", verduidelijken cultuurbeleidscoördinator Narcisse Merlier en diensthoofd Cultuur en Onderwijs Sofie D'hanis.





Meermintrail

Wie de omgeving graag sportief wil ontdekken, kan 's ochtends al deelnemen aan de 'Meermintrail' met start om 11 uur op de locatie van de toekomstige vrijetijdssite. Je kan kiezen tussen een parcours van 4 of 9 kilometer lang. Inschrijven is mogelijk via sportdienst@waasmunster.be, maar je kan ook de dag zelf aanmelden.





Ook de W-day voor jongeren wordt dit jaar gekoppeld aan 'Viva De Meermin'. Zo wordt de pastorij in de Kerkstraat voor de gelegenheid omgevormd tot een Escape Game waarbij deelnemers de opdracht krijgen om te ontsnappen uit een kamer. In het Park Blauwendael staan tussen 13 en 17 uur leuke attracties - van bumpervoetbal tot paintball - gepland. Daarnaast komen liefhebbers van erfgoed aan hun trekken, want je kan de toren van de Onze Lieve Vrouwkerk bezoeken of een historische wandeling maken in de Kerkstraat onder leiding van gids Paul Van Damme of een huiskamervertelling bijwonen.





Ook aan hongerige magen is gedacht, want in de Kerkstraat staat tussen 11 en 17 uur de Langste Picknicktafel en -bar opgesteld en de Vierschaar vormt het tijdelijke decor voor een Foodtruckfestival.





Voor meer informatie over het volledige programma kan je surfen naar www.waasmunster.be/vivademeermin.