Fair Food Festival zet gezond eten in de kijker Yannick De Spiegeleir

27 november 2018

In gemeenschapscentrum Hoogendonck stond dit weekend de eerste editie van het Fair Food Festival op het programma. Aan verschillende standjes konden bezoekers kijken naar en proeven van faire, veggie of korte ketenproducten en alles leren over de voordelen ervan. Daarnaast stonden er ook enkele interessante lezingen op het programma: onder andere over gezonde frietjes en de bijenteelt. Deelnemers konden ook zelf de handen uit de mouwen steken en deelnemen aan enkele kookworkshops.