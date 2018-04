Erfgoedwandeling begraafplaats 11 april 2018

Samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme organiseert de gemeente op zondag 15 april een belevingswandeling op de Begraafplaats Centrum. De locatie zal de komende jaren meer en meer fungeren als ontmoetingsplaats en groen rustpunt. De erfgoedwandeling vertrekt om 14 uur aan de OLV-kerk in het centrum van de gemeente waar Jeroen Van Vaerenbergh van Erfpunt uitleg geeft over funerair erfgoed. Op de begraafplaats verzorgt de Heemkundige Kring 't Sireentje een aantal verrassende vertellingen over historische personen die er begraven liggen. Meer info via www.waasmunster.be. (YDS)