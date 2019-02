Enorme ravage: achtervolging aan duizelingwekkende snelheden tot 260 km/u eindigt met horrorcrash op E17 Hinderlaag van politie loopt fout af Kristof Pieters

13 februari 2019

08u31 146 Waasmunster Afgelopen nacht is een lange politieachtervolging op de E17 geëindigd in een horrorcrash. Het vluchtende voertuig reed in op enkele wagens die stil stonden voor een hinderlaag ter hoogte van Waasmunster. Drie personenwagens, een bestelwagen en een vrachtwagen werden aangereden. Als bij wonder viel er slechts één gewonde. Achteraf werd in de auto van de weggevluchte chauffeur een zak met twee kilogram drugs aangetroffen.

De Federale politie wou in Brasschaat een voertuig staande houden en controleren, maar de bestuurder van de zware Audi met Franse nummerplaat gaf plankgas en sloeg op de vlucht. Via de E19 ging het over de Antwerpse Ring door de Kennedytunnel richting E17. Aan de Kennedytunnel zou het al bijna tot een aanrijding gekomen zijn met een politievoertuig dat de verdachte mee op de hielen zat. Terwijl de achtervolging met duizelingwekkende snelheden tot ruim 260 km/u verder ging over de E17 richting Gent, werd door de politie zo’n 20 kilometer verderop een hinderlaag opgesteld.

Hinderlaag

Net voor Waasmunster werd de snelweg volledig afgesloten om te proberen de vluchtende wagen op die manier tot stilstand te krijgen, maar dat liep fout. De Audi reed aan hoge snelheid op verschillende voertuigen die stil stonden voor de hinderlaag. De impact was enorm; drie personenwagens, een bestelwagen en een vrachtwagen werden aangereden. Eén van de voertuigen, een Volkswagen werd volledig tot schroot herleid. Als bij wonder kon de vluchtende bestuurder, ondanks de verwondingen die hij opliep, op eigen kracht uit zijn wagen klauteren, die door de klap op zijn zij kwam te liggen. De vrachtwagenchauffeur die ook betrokken raakte, kon de man echter staande houden met een stevige tackle waarop de politie hem kon inrekenen.

Slechts één gewonde

Het is een klein mirakel dat er bij de horrorcrash geen doden zijn gevallen. De bestuurder van de Volkswagen die de zwaarste impact te verduren kreeg raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Een koppel uit Brugge dat in een van de andere aangereden auto’s zat, bleef ongedeerd maar verkeerde wel in shock. In de koffer van de wagen werd een zak aangetroffen met daarin een tweetal kilo marihuana. Een verkeersdeskundige van het parket werd aangesteld om ter plaatse de nodige vaststellingen te doen. De Audi van de verdachte bleek oorspronkelijk een rode kleur te hebben maar was herspoten. Door het ongeval was de snelweg lange tijd volledig afgesloten. Het verkeer kon wel blijven passeren via de zijrijweg.