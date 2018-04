Duikers zoeken naar 'fiets' in Durme 27 april 2018

Duikers van de brandweer hebben gisteren iets voor het middaguur een zoekactie gehouden in de Durme. Het was een passante die alarm sloeg. De vrouw had midden in het water iets zien liggen dat op een fiets leek. De politie legde onmiddellijk de link met een verdwijning van enkele maanden geleden. De 50-jarige Wim Van Rentergem uit Lokeren verdween nadat hij een ritje ging maken met zijn ligfiets. De politie riep de hulp in van duikers van de brandweer. Ondertussen was het tij weer komen opzetten en was de vermeende fiets terug onder water verdwenen. Omdat men vrij precies de locatie had gemarkeerd, moest er niet lang gezocht worden. Het bleek niet om een fiets te gaan, maar om een rond metalen opbergrek voor meertouwen van een boot. (PKM)