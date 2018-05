Driesfeesten strikken Romeo's 15 mei 2018

Het feestcomité van Sombeke houdt zaterdag het Driesfeest op de overdekte Dries in het centrum van Sombeke. Blikvanger is het optreden van de Romeo's om 23 uur. Ook reggeaband Poppy en Motown Supremacy zullen het beste van zichzelf geven op het podium. Gratis toegang. Het volledige programma kan je raadplegen via www.sombekefeest.be. (YDS)