Docu over Roosenbergabdij geselecteerd voor Canadees filmfestival Yannick De Spiegeleir

15 maart 2019

18u07 0 Waasmunster De Roosenbergabdij zet Waasmunster andermaal internationaal in de kijker. Een documentaire van filmmaakster Ingel Vaikla over het leven van de vier laatste zusters in de abdij gooit momenteel hoge ogen in Canada.

De film van Vaikla, een Gentse kunstenares met Estse Roots, volgt het leven van de zuster Amanda, Godelieve, Rosa en Bomen voor ze hun habitat aan de Oude Heerweg Heide verlieten voor het hoofdklooster in de Kerkstraat. Roosenberg is één van de zeven Vlaamse documentaires die zijn opgenomen in de selectie van het Festival International du Film sur l’Art (19-31 maart) in de Canadese steden Montréal en Québec.

“Roosenberg is een plaats, een ruimte en een gebouw. Roosenberg is Amanda, Godelieve, Rosa en Bomen. Roosenberg verhaalt over een wezenlijke ontmoeting met 4 oudere zusters in een Belgische abdij waar in hun gemeenschappelijke leven van elke dag hun religieuze praktijk vorm krijgt”, omschrijft Vaikla haar documentaire.