Dinner on a Lake verkoopt drijvend restaurant Yannick De Spiegeleir

07 november 2018

17u37 2

De organisatoren van Dinner on a Lake hebben hun ‘restaurantvlot’ in de etalage gezet. De voorbije zomers konden gasten dineren op de constructie op een meer aan de Roosenberglaan. “We zijn momenteel bezig met het ontwerpen van een gloednieuwe versie van ons drijvend restaurant en daarom nemen we afscheid van de vorige versie”, klinkt het. Volgens de verkopers is de houten constructie onder meer bruikbaar als kantoor, pop-uprestaurant, carport of poolhouse. De vraagprijs is 25.000 euro. Wie interesse heeft, kan een bod plaatsen via het zoekertje op 2dehands.be.