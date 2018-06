Dineren op drijvend restaurant 12 juni 2018

02u39 0

Dineren onder een sterrenhemel op het midden van een meer. Klinkt als een sprookje? Aan de Abdij van Roosenberglaan in Waasmunster kan je sinds kort je benen onder tafel schuiven op het drijvend restaurant van Dinner On The Lake. Wie graag nog een plaatsje wil reserveren, kan voor tickets terecht op friendsandfools.be. "Voor inwoners van Waasmunster voorzien we in samenwerking met Lux auto en Get Driven een shuttle voor maar 5 euro per persoon. Zo kunnen ze zorgeloos een glaasje drinken", verduidelijkt Angelo Medagoda. De initiatiefnemers voorzien ook 'cocoons' waarin je aan de rand van het meer kan overnachten na een onvergetelijke avond op het vlot. Dinner on The Lake vindt plaats tot en met 31 augustus. (YDS