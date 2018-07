Dieven vluchten voor alarm 09 juli 2018

Dieven hebben ingebroken in een woning aan de Oudeheerweg-Heide in Waasmunster. Met een tuinbank en metalen afvalbak klommen ze naar de eerste verdieping, waar ze een vliegenraam konden uitduwen. De eerste verdieping werd volledig doorzocht. Toen zij zich naar het gelijkvloers begaven, activeerden zij het het alarm. Daarop namen ze onmiddellijk de vlucht via de voordeur. Een buurtbewoner zag een viertal personen weglopen en vertrekken met vermoedelijk een zwarte Golf. (PKM)