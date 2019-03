Dieven proberen inbreken in woning in Heikewip Kristof Pieters

01 maart 2019

In een woning in Heikewip, een doodlopende zijstraat van de Ommegangsdreef in Waasmunster, werd een inbraakpoging vastgesteld. De bewoner stelde vast dat het raam naast de voordeur was scheef getrokken. De politie vond een steekspoor een 5-tal cm boven het slot. De dieven raakte echter niet binnen. Buurtonderzoek heeft voorlopig niets opgeleverd. Er werden ook geen andere feiten in de buurt gemeld.