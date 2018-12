Dieven proberen in te breken in kleuterklasjes Kristof Pieters

12 december 2018

19u45 0

Bij basisschool GSBO Kouterbos in de Kouterstraat in Waasmunster werd dinsdag een inbraakpoging vastgesteld. Aanvankelijk was er enkel een aangifte gedaan voor het aanbrengen van graffiti, maar bij een rondgang bleek dat er ook een poging tot inbraak was geweest. Het is niet duidelijk of dit toe te schrijven is aan dezelfde daders. De dieven probeerden twee buitendeuren van de kleuterklassen open te breken, vermoedelijk met een schroevendraaier. Ze raakten echter niet binnen. Het is niet de eerste maal dat deze school ongewenst bezoek krijgt. Eens op het terrein kan men zich daar zeer makkelijk verschuilen.