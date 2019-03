Dieven opgeschrikt door alarm bij inbraak in Kleemstraat Kristof Pieters

14 maart 2019

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Kleemstraat in Waasmunster. De daders hadden de draad van de tuinafsluiting doorgeknipt om zo de tuin te betreden. Vervolgens werd de ruit van de achterdeur ingegooid. Vermoedelijk zijn de dieven opgeschrikt door het luide alarm dat geactiveerd werd en hebben ze de woning terug verlaten langs dezelfde weg. Er werd niets gestolen. De politie werd verwittigd door Securitas die via een camera kon zien dat er beweging in de woning was. Op het ogenblik van de feiten was er normaal gezien niemand in de woning aanwezig. De eigenaars waren namelijk op reis. Er werden heel wat politieploegen uitgestuurd maar de daders konden niet meer gevat worden. De achterzijde van de tuin komt uit op de oude spoorwegbedding die wordt gebruikt als fiets- en recreatiewegel. Wellicht zijn de dieven via deze weg ontkomen.