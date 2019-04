Dieven laten buit in weiland achter Kristof Pieters

03 april 2019

Er werd een diefstal vastgesteld van allerlei werkmateriaal uit een niet-slotvast tuinhuis van een woning in de Nederheirweg in Waasmunster. De daders gingen aan de haal met onder meer een hogedrukreiniger, robotmaaier, fietsstandaard en werkkoffer. Dit materiaal werd nadien allemaal teruggevonden in de weide achter de tuin. Mogelijk zijn de daders opgeschrikt of hebben ze het materiaal daar gelegd om dit nadien te komen ophalen.

Of de diefstal verband houdt met een verdacht voertuig met Poolse nummerplaat dat dezelfde avond werd opgemerkt in de Baudelodreef, wordt onderzocht. Twee mannelijke inzittenden zouden te voet naar de Neerstraat gegaan zijn. Het voertuig werd door een politieploeg gecontroleerd en een tijd onder toezicht gehouden maar op dat moment was er nog geen link met enig feit.