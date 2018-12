Dieven gebruiken ‘jammer’ om camera’s en alarm onklaar te maken Toestel verstoort wifi en 4G signalen en is vrij te koop op het internet Kristof Pieters

12 december 2018

19u37 0 Waasmunster Wie zijn huis uitrust met camera’s en een alarm is daarom nog niet veilig tegen inbraak. Bij een inbraak in een woning in Waasmunster hebben dieven een zogenaamde ‘jammer’ achtergelaten. Dat toestel verstoort mobiele signalen zoals wifi en 4G en is vrij te koop op het internet.

De politie registreerde op de Heide in Waasmunster vier inbraken die vermoedelijk allen gepleegd zijn maandagavond en -nacht. Bij één inbraak in de Pelkemstraat werden de dieven op heterdaad betrapt rond 2 uur ’s nachts. Dit gebeurde toen het alarm werd geactiveerd en de daders moesten vluchten. De bewoners waren zelf niet thuis. De inbrekers verschaften zich eerst toegang tot de buitenveranda via een losstaand schuifraam. Vervolgens namen ze een schop uit de tuin en sloegen hiermee het schuifraam naar de wijnbar in. Van daaruit hadden ze toegang tot de rest van de woning. Het precieze nadeel is nog niet gekend. Opvallend is wel dat de volgende dag in de tuin van de woning een vreemd toestel werd aangetroffen dat door de dieven in hun plotse vlucht was achtergelaten.

Jammer

Verder onderzoek leerde al snel dat het ging om een zogenaamde ‘jammer’. Dit is een toestel dat vrij te koop is en mobiele signalen verstoort. Zowel wifi, gps, 4G als mobiel telefoonverkeer wordt met zo’n toestel onmogelijk. Volgens de politie gebruiken dieven dit om verschillende redenen. Ze maken zichzelf onzichtbaar want hun eigen GSM-signaal kan niet gecapteerd worden. Het wordt echter ook gebruikt om alarminstallaties en bewakingscamera’s te verstoren die werken op wifi of 4G. Het is de eerste keer dat zo’n toestel bij een inbraak werd aangetroffen. Volgens de politie wijst het er alleszins op dat het om professionele dieven ging, die gebruik maken van de modernste technieken. Een ‘jammer’ kan men voor zo’n 400 euro kopen op het internet. In dit geval kon het wel niet verijdelen dat het alarm toch geactiveerd werd.

Inbraken op drie andere adressen

Vermoedelijk dezelfde daders sloegen eerder wel succesvol toe op drie andere adressen. In een woning de Ommegangsdreef werden een paar kleine juwelen gestolen. De eigenaars hebben recent de woning gekocht en moeten nog verhuizen naar hun nieuwe stek. Het huis was nog niet bemeubeld. Achteraan de woning stelde de politie vast dat het raam van de bureauruimte was beschadigd en open stond. De daders hadden het raam geforceerd, vermoedelijk met een stevige schroevendraaier.

In de Morgenster stelde de bewoners dinsdagmiddag bij thuiskomst vast dat er was ingebroken. De dieven hadden de tuindraad omgeplooid en een keukenvenster opengebroken. Alle ramen op de benedenverdieping stonden open. Vermoedelijk om meteen te kunnen vluchten als ze betrapt zouden worden. De dieven vonden uiteindelijk een reservesleutel van een Fiat 500 die in de garage stond en gingen met de wagen ook aan de haal. De garagepoort en het automatisch hek konden ze simpelweg openen met de afstandbediening, die in het voertuig lag. Ze maakten ook nog enkele juwelen buit.

Tot slot was er ook nog een inbraak in een woning in de Lentelaan, die eerder als tweede verblijf wordt gebruikt. Ook hier raakten de daders binnen via een raam op de eerste verdieping. Alle kasten werden doorzocht, maar hier werd niets ontvreemd.