Dieven breken binnen via keukenraam Kristof Pieters

09 november 2018

14u54 1

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Kouterstraat in Waasmunster. Het gaat om een woning in het doodlopend stuk van de Kouterstraat met achteraan een pad dat leidt naar een speelplein. De dieven sloegen toe tijdens de korte afwezigheid van de bewoners. Toen ze thuis kwamen, viel hen meteen op dat de lichten nog brandden. De woning bleek volledig overhoop gehaald en doorzocht. Er werd ingebroken door een raam van de keuken achteraan te forceren. De daders maakten een fotocamera, laptop, notebook en juwelen buit.