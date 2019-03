Dieven aan de haal met zaagtafel Kristof Pieters

24 maart 2019

In een woning in de Neerstraat in Waasmunster werd een diefstal vastgesteld van een telescopische zaagtafel van het merkt Makita. Er werden geen braaksporen aangetroffen maar volgens de eigenaar was het huis wel slotvast achtergelaten. Er is voorlopig geen enkel spoor naar mogelijke verdachten, noch naar de wijze waarop ingebroken werd.