Dief gevat na inbraak 26 mei 2018

De politie van de zone Hamme-Waasmunster heeft een dief kunnen vatten die op 17 mei hadden ingebroken in een woning in de Lange Veldstraat in Waasmunster. Tijdens korte afwezigheid van bewoner raakten twee jonge mannen binnen via de niet slotvaste achterdeur. Een binnendeur was wel op slot maar werd gewoon ingetrapt waarna de dieven er door konden kruipen. Er werd een kast in de keuken en een kast in de slaapkamer doorzocht. Uit de kast in de slaapkamer werd een ijzeren geldkoffertje met ongeveer 1000 euro cash gestolen. Het slachtoffer had wel een vermoeden tegenover een jongeman. Na enig speurwerk kon de politie twee verdachten identificeren. In een bosje achter de woonst van één van hen werd het geopende geldkistje teruggevonden. Zijn kompaan die in de buurt woont, is voortvluchtig en staan nu geseind voor arrestatie en verhoor in deze zaak. (PKM)