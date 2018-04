DHC Waasmunster blijft goed op dreef 07 april 2018

Handbal

eerste nationale vrouwen

Ook in de topmatch tegen de nummer 2 van de playdowns in de afdeling hielden de Waasmunsterse meisjes het initiatief én uiteindelijk ook de punten in handen.





"Tijdens de vorige wedstrijden tegen Middelkerke-Izegem hadden wij het echt niet makkelijk", herinnert coach Conny Schepens zich levendig. "Nu bleven wij aan de winnende hand met 29-19. Wij mogen zelfs zeggen dat onze formatie één van de betere prestaties van de laatste maanden op het parket neerzette en dat wij ongetwijfeld het betere werk uit de eerste nationale van het vrouwenhandbal vertoonden. De ene aanvalsgolf volgde op de andere en de bezoekers wisten in de verdediging niet wie ze eerst moesten opvangen. Hoeft het nog gezegd dat ons talrijk opgekomen publiek uiterst content was met deze regelrechte galawedstrijd? Met 26-19 pakten wij zondermeer oververdiend de volle inzet en mochten wij genieten van een welverdiende ovatie. Meteen blijft DHC Waasmunster autoritair aan de leiding en steekt al één hand uit naar de vijfde plaats in de eindrangschikking van dit seizoen. Eens te meer onder de grote vier van onze competitie." (NMS)