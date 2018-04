Dauwtrip Sigmawerken 27 april 2018

Vzw Durme organiseert op zaterdag 5 mei een dauwtrip in natuurgebieden Groot en Klein Broek. Samen met een gids trekken de deelnemers er extra vroeg op uit om te genieten van de zonsopgang.





Daarnaast wordt er een toelichting gegeven over de Sigmawerken in Groot en Klein Broek. Het vertrek is voorzien om 5.20 uur aan De Koolputten waar omstreeks 7.45 uur een uitgebreid ontbijtbuffet volgt. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijvingen zijn geldig na storting van 17 euro per persoon op rekeningnummer BE45 7350 4653 1389 met vermelding





'VZW DURME 31/03/2018 + naam deelnemer(s)'. (YDS)