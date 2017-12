Dagbladhandel Vierschaar stopt ermee 02u30 0 Foto Yannick De Spiegeleir Stephanie Heyvaert verkoopt naast kranten ook kaarsen, koffie en verse soep.

De trouwe klanten van dagbladhandel De Vierschaar vieren de feestdagen een beetje in mineur. Via een veelbekeken Facebookfilmpje kondigde zaakvoerder Stephanie Heyvaert (33) het einde aan van haar krantenwinkel in de Kerkstraat.





"Na zaterdag 13 januari houden we er definitief mee op", zegt Stephanie die samen met haar moeder Yvette (57) de dagbladhandel al sinds haar twintigste uitbaat. "Het zijn geen gemakkelijke tijden voor dagbladhandels. Zelf hebben we altijd zoveel mogelijk proberen onderscheiden met de verkoop van kaarsen, koffie en verse soep. Ik wil nu graag stoppen op een hoogtepunt en ben al bezig met de voorbereidingen voor een nieuw avontuur." Het nakende afscheid valt heel wat klanten zwaar. "Sommige mensen zijn zelfs tot tranen toe bewogen, anderen praten er liever niet over omdat het gevoelig ligt. Uiteraard ga ik mijn klanten zelf ook missen, maar het is tijd voor een nieuwe uitdaging", aldus Stephanie. "Ik verwijs hen na onze sluiting graag door naar dagbladhandel Gys aan de Grote Baan. Daar zullen ze goed ontvangen worden", besluit Stephanie.





(YDS)