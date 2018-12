Culinair bierfestival serveert zestig lokale biertjes in Hoogendonck Yannick De Spiegeleir

02 december 2018

11u09 0

Voor de vierde keer palmden de Bierminners gemeenschapscentrum Hoogendonck in met hun culinair bierfestival. Niet minder dan vijftien ambachtelijke brouwerijen stelden een selectie van zestig lokale biertjes voor. Bezoekers konden ze degusteren in combinatie met een zestal gerechtjes. De florerende biercultuur in Vlaanderen vertaalt zich ook in een groter opzet van het gebeuren. “Het is de eerste keer dat we de volledige theaterzaal gebruiken voor ons bierfestival. We hopen dat we bij het verhuis van het gemeenschapscentrum over dezelfde ruimte blijven beschikken als hier”, zegt Erwin Verdurmen, voorzitter van de Bierminners.