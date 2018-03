Chauffeur knalt te pletter op geparkeerde truck 05 maart 2018

02u29 0

Op de Grote Baan in Waasmunster is een oudere man zaterdagnamiddag rond 16.30 uur levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man reed in de richting van Lokeren ter hoogte van de Baverikstraat met zijn Fiat Tipo achteraan in op een vrachtwagen die geparkeerd stond naast de rijbaan. De hulpdiensten moesten de man uit het zwaar gehavende wrak bevrijden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Lokeren overgebracht. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Mogelijk werd de man onwel achter zijn stuur of was hij verblind door de laagstaande zon. (PKM)