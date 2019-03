Celstraf met uitstel voor trucker die Jan De Paepe dood reed Koen Baten

22 maart 2019

11u27 4 Waasmunster Vrachtwagenchauffeur Mark V. is door de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel. Het ongeval gebeurde op 22 september 2016 aan het kruispunt met de Rodendries en de N446 in Waasmunster.

Het ongeval gebeurde ‘s morgens vroeg. Zelenaar Jan De Paepe was op weg naar zijn werk toen hij aan de N446 de rijbaan wou oversteken. Een vrachtwagenchauffeur reed toen in de richting van Hamme toen de aanrijding plaatsvond. Jan stierf aan inwendige bloedingen na de aanrijding.

Bij het ongeval reed de vrachtwagenchauffeur op het moment van de feiten. Vlak voor het ongeval trok hij nog zijn snelheid op naar 65 kilometer per uur, waar er 50 kilometer per uur toegelaten is.

“Het tragische ongeval gebeurde vroeg in de ochtend. Er was lichte mistvorming, maar alle lichten en wegmarkeringen waren perfect in werking", begon Politierechter Peter D’hondt zijn vonnis. “Voor de aanrijding was er duidelijk contact met de trucker, wat ook bleek uit de verklaringen in de rechtbank.”

Tijdens de eerdere behandeling moest de deskundige zijn verslag komen toelichten. Hij gaf enkele persoonlijke suggesties en liet onder meer verstaan dat hij nooit zou oversteken als er een vrachtwagen af kwam gereden.

Politierechter Peter D'hondt veegde alle persoonlijke interpretaties van de deskundige van tafel. “De deskundige heeft niet de macht om te oordelen over het ongeval, dit kan enkel de rechtbank”, aldus D’hondt. “Alle voorspellingen die hij maakte zijn juridisch irrelevant. Tijdens de vorige zitting en het verhoor van de deskundige bleek duidelijk dat wanneer de snelheid niet opgevoerd werd naar 65 kilometer per uur er geen aanrijding zou plaatsgevonden hebben. Door deze opgevoerde snelheid kort voor de aanrijding werd de fietser verrast, wat de duidelijke oorzaak was van het ongeval", besloot D’hondt.

De partner van Jan De Paepe is opgelucht dat het dossier afgesloten is. “Ik ben opgelucht dat de schuld duidelijk bij de chauffeur van de vrachtwagen ligt en niet bij Jan zelf. De man kreeg een milde straf, maar dat maakt voor mij minder uit. Ik hoop vooral dat hij niet in beroep gaat tegen deze straf, want ik wil heel deze zaak nu stilaan achter mij laten", zegt Kelly Cogen.

Naast de gevangenisstraf met uitstel kreeg de man ook een geldboete van 3.000 euro waarvan 900 met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van 6 maanden, waarvan de helft met uitstel.