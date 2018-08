CD&V trekt onder 'Lijst Burgemeester' naar kiezer 30 augustus 2018

CD&V Waasmunster heeft haar lijst voor de verkiezingen voorgesteld. Opvallend de partij van huidig burgervader Michel Du Tré trekt onder de noemer 'CD&V/Lijst Burgemeester' naar de kiezer. "Hiermee willen we aangeven dat onze lijst er is voor iedere Waasmunsteraar, tot welke gezindheid hij of zij vandaag ook mag behoren", stelt Du Tré.





Zoals reeds eerder werd bepaald, wordt de lijst getrokken door de drie huidige leden van het schepencollege. Burgemeester Michel Du Tré trekt de lijst, geflankeerd door de schepenen Ilse Poppe en Jurgen Bauwens. Plaatsen 4 tot 7 worden ingevuld door huidige mandatarissen, maar de lijst omvat ook 7 nieuwelingen waaronder de 21-jarige studente Aurélie Willaerts op plaats 8 en de 22-jarige student Yari Van Kaer, die deel uitmaakt van een pleeggezin met 13 kinderen, op plaats 9.





(YDS)