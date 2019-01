CD&V/N-VA-meerderheid onthult beleidsprioriteiten: “Afwerking De Meermin en vrijwaren van groen” Yannick De Spiegeleir

02 januari 2019

11u15 0 Waasmunster Bij de start van de nieuwe legislatuur onthult het nieuwe gemeentebestuur van Waasmunster haar prioriteiten. “De afwerking van het nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin en de aanvang van rioleringswerken vormen de verderzetting van het beleid van de voorbije zes jaar.”

Het was met een historische verkiezingsscore dat CD&V op 14 oktober de weg plaveide naar een nieuwe deelname aan de bestuursmeerderheid in Waasmunster. Burgervader Michel Du Tré rondde de kaap van meer dan 2.000 voorkeursstemmen: ongezien in de heidegemeente. Coalitiepartner N-VA verloor wel stemmen, maar maakt wel opnieuw deel uit van de meerderheid.

Weinig verrassend brengt de nieuwe legislatuur dan ook geen nieuwe gezichten in het gemeentebestuur. Burgemeester Michel Du Tré (CD&V) blijft op post. Ook Jurgen Bauwens en Ilse Poppe maken namens CD&V opnieuw deel uit van het schepencollege. Bij N-VA zijn Tom Baert, Petra Verstappen en Werner De Nijs de vertrouwde gezichten. Die laatste zal na drie jaar wel plaats ruimen voor een schepen van CD&V die ook zijn bevoegdheden zal overnemen. “De schepen wordt op een later tijdstip nog aangeduid binnen de CD&V-afdeling”, zegt Du Tré.

De voorzitter van de gemeenteraad is wel een nieuw gezicht: Guido De Cock (CD&V) neemt de fakkel over van Eleni Fakiola (N-VA). Ook op vlak van beleid kiest het nieuwe bestuur vooral voor “continuïteit en handhaving van het tot nu gevoerde beleid”.

Zo staat met stip op 1 de afwerking van het nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin en de aanvang van de ingrijpende rioleringswerken genaamd fase III in de Neerstraat, Sousbeekstraat en Groenselstraat. “Het gemeentebestuur zal daarnaast strikt moeten toezien op de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening in Waasmunster. Vrijwaren van open ruimtes, bosbestand en groen areaal vormen op dat vlak de speerpunten”, stipt Du Tré aan.

Volgens de meerderheid bestaat over de partijgrenzen heen ook een grote consensus dat er nood is aan meer en betere fietsinfrastructuur en de verdere uitbouw van een klimaatplan. Voor de opmaak van een nieuw beleidsplan wil de meerderheid haar oren ook te luister leggen bij de Waasmunstenaren en de lokale handelaars.

“In de komende maanden zal door de bestuursmeerderheid een beleidsplan worden uitgewerkt voor de komende zes jaar. Hiertoe werd aan het bestuur een omgevingsanalyse overgemaakt door de gemeentelijke administratie. De uitwerking van het beleidsplan zal gebeuren na uitgebreide consultatie van de bevolking en het middenveld”, besluit Du Tré.