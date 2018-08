Cannabisplantage ontmanteld 07 augustus 2018

In de Hoogstraat in Waasmunster heeft de Civiele Bescherming van Liedekerke maandagochtend een cannabisplantage ontmanteld in een woning.In aanwezigheid van de politie Hamme/Waasmunster werden de planten en het materiaal om de installatie draaiende te houden, naar buiten gehaald. De plantage werd eigenlijk vorige week al ontdekt, maar nu pas volledig ontmanteld. In totaal ging het om enkele honderden planten. Volgens onze informatie zou de plantage behoorlijk professioneel opgebouwd zijn. Of er ook arrestaties verricht werden, is niet duidelijk. In het belang van het onderzoek wenst het parket geen bijkomende informatie vrij te geven. (KBD)