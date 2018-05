Cannabisplantage ontmanteld in woonwijk 29 mei 2018

De civiele bescherming heeft gisterenochtend een cannabisplantage ontmanteld in de wijk Hollandse Molen. De plantage werd vorige week ontdekt en was sindsdien verzegeld. Uit de eerste resultaten van onderzoek blijkt dat er al zo'n 30 kilogram drugs zou geoogst zijn. Over hoeveel planten het gaat, kan of wil men nog niet zeggen. De eigenaar is wel opgepakt. De man werd eerder al veroordeeld voor autozwendel en was amper drie maanden op vrije voeten. Het is niet de eerste keer dat in de buurt een plantage wordt opgerold. Vier jaar terug haalden speurders al eens 1.600 plantjes buiten bij een villa in de Frank Baurstraat. Dit keer ging het om een meer bescheiden plantage. Opmerkelijk is wel dat deze midden in de sociale woonwijk lag. (PKM)