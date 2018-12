Cannabisplantage aangetroffen in woning Patrijzenlaan Kristof Pieters

12 december 2018

In het kader van een drugsonderzoek heeft de politie een huiszoeking verricht in een woning in de Patrijzenlaan in Waasmunster. Bij deze huiszoeking werd een kleine cannabisplantage aangetroffen met ongeveer 350 cannabisplanten. Eén verdachte werd aangehouden en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De cannabisplanten werden vernietigd.