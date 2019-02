Buurtprotest tegen verkavelingsplannen Wareslage zwelt aan na infoavond: “Desnoods procederen we tot Raad van State” Yannick De Spiegeleir

21 februari 2019

16u19 1 Waasmunster In gemeenschapscentrum Hoogendonck vond woensdagavond een infoavond plaats rond het toekomstige woonproject in de Wareslagewijk. Het protest gaat niet liggen na de vergadering die werd bijgewoond door 200 bezorgde buurtbewoners. “Integendeel, de projectontwikkelaars hebben nog meer twijfel gezaaid”, zegt Matthias Segers van het comité ‘Wareslage moet natuur blijven’.

Vorige week kon u in onze krant nog lezen over het buurtprotest over de verkavelingsplannen in het woonuitbreidingsgebied tussen de Stationsstraat, Wareslage en de Durmemeersen. Om meer duidelijkheid te scheppen over hun plannen, organiseerden projectontwikkelaars Bosko en West-Grond Invest, sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst en intercommunale Interwaas een infovergadering in gemeenschapscentrum Hoogendonck.

Planoloog Gaspar Bosteels, van het studiebureau Irtas dat onder de arm werd genomen door de ontwikkelaars, nam een halfuur de tijd om dieper in te gaan op verschillende thema’s zoals landschap, mobiliteit en de waterhuishouding in de geplande wijk. “Het grachtensysteem in het gebied staat momenteel niet op punt, maar er bestaan zeker oplossingen om de waterhuishouding te regelen”, sprak de man. Hij ontvouwde ook plannen voor de inplanting van een buurtpark en stipte aan dat het aantal bouwlagen beperkt zal blijven. “We willen ook rekening houden met jullie opmerkingen die jullie hier vanavond kunnen achterlaten. De plannen zijn zeker nog niet definitief.”

Niet in het belang van Waasmunster

Zijn woorden konden het merendeel van de toehoorders echter niet bekoren. Zo bleek uit de reacties in de zaal. Na het betoog van de planoloog nam buurtbewoonster Ann De Malsche het woord. “Dit project is niet in het belang van Waasmunster. Mijn man heeft al gezegd dat hij gaat verhuizen als het zover komt, maar dat ben ik zeker niet van plan. We gaan een gespecialiseerde advocaat aanstellen en desnoods procederen we tot bij de Raad van State om dit project een halt toe te roepen”, klonk het kordaat. De vrouw kreeg een applaus uit de zaal.

De Malsche richtte haar boodschap rechtstreeks aan burgemeester Michel Du Tré (CD&V) die eerder op de avond het woord had genomen. Du Tré herhaalde dat het gemeentebestuur geen betrokken partij is in de plannen om het gebied te verkavelen. “In afwachting van een lopende procedure, waarbij wij als bestuur een standpunt zullen innemen, nemen wij een neutrale houding aan.” De burgemeester benadrukte wel dat zijn bestuur gebonden is aan de inkleuring van het gebied als woonuitbreidingsgebied in het gewestplan. “Als gemeentebestuur hebben we wel de mogelijkheid om een fasering op te leggen aan de projectontwikkelaar.”

Niet gerustgesteld

Bij het buurtcomité ‘Wareslage moet natuur blijven’ zijn ze alvast niet van plan om het protest te laten verstommen en steken vrijdag opnieuw de koppen bij elkaar. “Deze infoavond heeft enkel nog meer twijfel gezaaid. De vage uitleg over de waterhuishouding heeft ons niet gerustgesteld, noch de belofte dat er enkele knotwilgen zouden blijven staan tussen de bebouwing”, stelt Matthias Segers. Buurtbewoner Benny Mettepenningen treedt hem bij. “Wij wonen momenteel op het laagste punt van de Wareslagestraat en wij vrezen voor wateroverlast als deze plannen worden doorgevoerd.”