Buurt leeft op na rioleringswerken: viswinkel en restaurant openen deuren in Stationsstraat Yannick De Spiegeleir

22 november 2018

15u59 0 Waasmunster De heraanleg van de Stationsstraat is een zware dobber geweest voor de plaatselijke middenstand. Nu de werken erop zitten, kan de buurt opnieuw opgelucht ademhalen. In enkele weken tijd openden met restaurant W-iLT en vishandel Pure Fisk twee nieuwe handelszaken in de straat.

Tien jaar politiek gekrakeel voor de start van de werken, onteigeningen en een overname van het oorspronkelijk aangestelde studiebureau. Tijdens de werken omleidingen door de omliggende woonstraten en handelaars die hun deuren al dan niet tijdelijk sloten: nee, de heraanleg van de Stationsstraat in Waasmunster kwam er niet zonder slag of stoot.

Er is echter licht aan het einde van de tunnel. Nu de aannemers verdwenen zijn, lijkt de buurt bezig aan een wederopstanding. In de voormalige winkel van vishandel Zeeweelde openden Giovanni Cornelis en Sandra Van de Putte zopas ‘Pure Fisk’. Een tweede vestiging naast hun eerste viswinkel in Daknam. “Deze opportuniteit kwam op ons pad en het was een kans die we niet wilden laten liggen. Voorlopig gaat het wel om een pop-upwinkel tot en met krokusvakantie, maar als ons concept aanslaat, zullen we hier definitief blijven”, zeggen Giovanni en Sandra. “We merken alvast dat heel wat inwoners van Waasmunster zaten te wachten op kwalitatieve en verse vis.”

Dat de openbare werken in de Stationsstraat achter de rug liggen, heeft zeker meegespeeld in de beslissing van Giovanni en Sandra om in de straat een nieuwe winkel te openen. “We hebben zelf aan onze winkel in Daknam gemerkt welke impact wegenwerken kunnen hebben op een handelszaak. Hier zijn we zeker dat er de komende jaren geen nieuwe grootschalige werken zullen plaatsvinden.” Naast het aanbod in de winkel biedt Pure Fisk ook traiteurdiensten aan.

Niet enkel Giovanni en Sandra zien overigens potentieel in de Stationsstraat. Op een boogscheut van de nieuwe vishandel opende recent ook het nieuwe gastronomisch restaurant W-iLT. Wim De Beule en Ilse Verschelden sloten deze zomer na twintig jaar hun restaurant De Nieuwe Schandpaal in Beveren voor een kleinschaligere aanpak. In W-iLT ontvangen ze hun gasten in hun eigen woonst. De ‘winterliving’ werd omgebouwd tot een restaurant waar gasten ontvangen worden in een huiselijke sfeer.

Pure Fisk is in Waasmunster elke week open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur en op zaterdag van 9 tot 16 uur. W-iLT is open van dinsdag tot en met vrijdag van 12 tot 18 uur, met vanaf 14.30 uur afternoon tea. Maandagavond vanaf 18 uur.