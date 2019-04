Burgemeester Michel Du Tré (51) overleden: “Hij heeft gevochten tot de laatste seconde” Yannick De Spiegeleir

19 april 2019

13u26 14 Waasmunster De burgemeester van Waasmunster Michel Du Tré (CD&V) is niet meer. De geliefde burgervader herstelde vorig jaar van kanker, maar viel begin maart opnieuw uit met een complicatie aan de longen. Vrijdagochtend overleed hij aan de gevolgen van de aandoening. “Zelf vanuit zijn ziektebed bleef Michel onze gemeente besturen. Hij zal enorm gemist worden”, reageert eerste schepen Jurgen Bauwens (CD&V).

Er heerst een grote verslagenheid in Waasmunster. De burgemeester was enorm geliefd bij zijn inwoners. Twee jaar geleden werd kanker vastgesteld bij Du Tré die via Facebook heel open communiceerde over zijn strijd tegen de ziekte. Toen de chemotherapie niet aansloeg hing zijn leven aan een zijden draadje, maar een alternatieve immuuntherapie bracht in extremis redding. In een emotionele brief bedankte hij alle Waasmunsternaars voor hun steun. Zijn politieke comeback bleek een groot succes: in oktober kreeg Du Tré meer dan 2.000 voorkeursstemmen achter zijn naam: geen enkele politicus deed hem dat voor in de geschiedenis van Waasmunster. “Politiek was een deel van mijn remedie. Het laatste wat ik wilde was thuis blijven en niks doen. De politiek bood mij een horizon”, zei Du Tré daarover in een interview met onze krant eind vorig jaar.

Begin dit jaar gaf hij nog een gesmaakte speech op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente met een humoristische sneer naar de buren van Hamme die “mee kwamen profiteren van de gratis hapjes en drankjes”. Het zou één van zijn laatste publieke optredens worden. Na zijn herstel van kanker begon een longaandoening zijn gezondheid parten te spelen. Een behandeling bleek onmogelijk omdat zijn lichaam te verzwakt was door de strijd tegen kanker.

Terugkeer

Begin maart verdween Du Tré opnieuw van het politieke toneel. Eerste schepen en partijgenoot Jurgen Bauwens (CD&V) nam zijn taken over als waarnemend burgemeester. “Al die tijd bleef Michel wel vanop zijn ziektebed verder werken om onze gemeente te besturen en werkte hij naarstig aan een terugkeer. Zijn vrouw toonde mij nog een berichtje, dat helaas nooit verstuurd is, waarin hij zich sterk maakte dat hij volgende week op de gemeenteraad aanwezig zou zijn. Hij heeft echt gevochten tot de laatste seconde.” Eind vorige week werd echter duidelijk dat Du Tré de oneerlijke strijd tegen zijn ziekte zou verliezen. “Gelukkig heeft hij nog tijd kunnen maken om afscheid te kunnen nemen van zijn vrouw, zoon en dochter, die op tijd kon terugkeren uit vakantie.”

Bauwens verliest naar eigen zeggen een goede vriend. “Het is Michel die mij de politiek heeft ingeloodst. Als burgemeester was hij écht de juiste persoon op de juiste plaats. In moeilijke situaties streefde hij altijd naar een oplossing die hij door zijn intelligentie ook steeds wist te bereiken.”

Politiek testament

Hoe het nu verder moet met Waasmunster en het gemeentebestuur is niet duidelijk. “Michel vervangen kunnen we niet, maar we zullen intern binnen de partij en in samenspraak met onze coalitiepartner N-VA bespreken hoe we dit opvangen. Sowieso is het onze ambitie om het politiek testament van Michel te verwezenlijken. In de eerste plaats denk ik aan de verdere realisatie van het nieuwe gemeenschapscentrum De Meermin: het was zijn ultieme droomproject. Een dossier waar miljoenen euro’s mee gemoeid zijn en daardoor heel wat tegenstand uitlokte, maar waar hij er toch in geslaagd is iedereen op één lijn te krijgen door veel gesprekken te voeren. Het typeert wie Michel was: iemand die er altijd in slaagde om een compromis te vinden.”

Sinds vandaag hangen de vlaggen in Waasmunster halfstok. Vanaf dinsdag opent de gemeente ook een rouwregister waarin de bewoners hun medeleven kunnen betuigen. De jaarmarkt van Waasmunster, die traditioneel plaatsvindt op paasmaandag, gaat gewoon door. “Michel zou zelf niet gewild hebben dat we het feest zouden afblazen. Die wens zullen we dan ook respecteren”, aldus Bauwens.