Burgemeester Du Tré officieel CD&V-lijsttrekker

Huidig burgemeester Michel Du Tré is de lijsttrekker van CD&V Waasmunster bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Het nieuws hing al langer in de lucht, maar werd nu ook officieel bevestigd op de nieuwjaarsreceptie van de partij. Vorige zomer werd er kanker vastgesteld bij de burgervader, maar hij is intussen aan de beterhand. Het was nationaal partijvoorzitter Wouter Beke die de eerste drie namen op de lijst bekend maakte tijdens de nieuwjaarsreceptie. De tweede plaats wordt bezet door schepen Ilse Poppe die schepen is van Ruimtelijke Ordening. Eerste schepen Jurgen Bauwens prijkt op plaats drie. Hij volgde twee jaar geleden partijgenoot Ludo Lenaerts op als schepen voor Openbare Werken en Mobiliteit.





