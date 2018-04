Buitenspeeldag 11 april 2018

De jeugd- en sportdienst van Waasmunster organiseren op woensdag 18 april een lokale editie van de Buitenspeeldag. Het initiatief wil kinderen en jongeren aanzetten om meer buiten te spelen en te sporten in hun onmiddellijke woonomgeving. Dit jaar staan de wijkspeelpleintjes in de kijker. De jeugd- en sportdienst organiseren er tal van activiteiten tussen 14 en 16 uur. Het volledige programma wordt verspreid via de Waasmunsterse scholen. Meer info via jeugd@waasmunster.be of 052/46.95.23.





(YDS)