Brandweerwagen raakt niet bij brand door wegenwerken 18 april 2018

02u52 0

De brandweer van Waasmunster moest gisteren op de ouderwetse manier uitrukken, namelijk met een gewone schuifladder in plaats van de ladderwagen. De straat van de interventie lag namelijk volledig opgebroken door wegenwerken. De brandweer werd rond 9.15 uur opgeroepen voor een schouwbrand in de Stationsstraat. De werken werden op bevel van de brandweer stilgelegd en met hulp van een aanwezige kraan werd een weg vrijgemaakt voor de brandweerwagen. Intussen waren wel al een aantal manschappen te voet met het nodige materiaal naar de interventieplaats gelopen. Een tijdje later kon ook de ladderwagen tot aan de brand geraken. Volgens de brandweer heeft de aannemer zich niet aan de afspraak gehouden om telkens een doorgang te voorzien langs één kant van de wegenwerken. (PKM)