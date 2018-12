Brandweer voorkomt erger bij schouwbrand Kristof Pieters

14 december 2018

De brandweerposten van Waasmunster en Sint-Niklaas werden vrijdagmiddag omstreeks 14 uur opgeroepen voor een schouwbrand in een woning op de hoek van de Nijverheidslaan en de Pelkemstraat in Waasmunster. Vermoedelijk had een vogelnest in de schouw vuur gevat. De brandweer kuiste de schouw en kon erger voorkomen. De woning liep geen schade op.