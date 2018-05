Brandweer redt paard uit gracht 17 mei 2018

In de Nijverheidslaan in Waasmunster kwam dinsdagavond een paard vast te zitten in een gracht. De eigenaars konden het dier niet zelf uit de benarde positie bevrijden, aangezien het paard gekneld zat onder een brugconstructie. De brandweer werd opgeroepen, en kon het dier snel helpen door de houten brug weg te halen. Het paard en de eigenaars kwamen er met de schrik vanaf. (PKM)