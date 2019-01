Brandweer moet oliespoor opkuisen na ongeval Kristof Pieters

07 januari 2019

De brandweer van de post Waasmunster moest maandagochtend rond 8.30 uur uitrukken voor het opkuisen van olie en koelvloeistof die op het wegdek waren gelekt na een ongeval. Een personenwagen was op het kruispunt van de Pontravelaan en de Neerstraat in Waasmunster in aanrijding gekomen met een ander voertuig. Er vielen geen gewonden maar de wagen raakte wel zwaar beschadigd en moest getakeld worden.